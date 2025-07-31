В Казани задержали мужчину за оправдание терактов ВСУ
В Казани силовики провели обыск в квартире местного жителя, обвиняемого в оправдании терактов ВСУ. Об этом региональные правоохранительные органы сообщили в беседе с «Постньюс».
31 июля при участии Центра «Э» МВД по Татарстану был проведён обыск у 39-летнего жителя Казани. У мужчины изъяли ноутбук и два мобильных телефона, с которых он размещал комментарии в проукраинских Telegram-каналах, где поддерживал атаки украинских войск на российские регионы.
Также в квартире мужчины были обнаружены ЛГБТ*-символика и приспособления для употребления наркотических веществ.
Задержанного доставили на допрос в управление ФСБ по Татарстану. Вахитовский районный суд Казани рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.
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