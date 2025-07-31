В Казани задержали мужчину за оправдание терактов ВСУ

31 июля 2025, 10:58

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Казани силовики провели обыск в квартире местного жителя, обвиняемого в оправдании терактов ВСУ. Об этом региональные правоохранительные органы сообщили в беседе с «Постньюс».