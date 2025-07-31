Рогов рассказал, что означает освобождение Темировки для ВС РФ
Рогов: Освобождение от ВСУ Темировки дает ВС РФ открыть новый участок фронта
Освобождение от ВСУ населенного пункта Темировка в Запорожской области дает бойцам ВС РФ открыть новый фронт.
Об этом в четверг, 31 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Ранее, 29 июля, в Минобороны доложили об освобождении указанной территории от противника. Особо были отмечены действия восточной группировки войск ВС РФ.
«Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и освобождение Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта для освобождения оставшейся под оккупацией ВСУ части запорожского региона», — сказал Рогов.Он добавил, что теперь российские силы смогут двигаться к Гуляйполю, где у боевиков крупный командный пункт, еще и с северо-востока. Рогов заключил, что освобождение Темировки — это большой шаг к освобождению значительной части региона.