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Рогов рассказал, что означает освобождение Темировки для ВС РФ

Рогов: Освобождение от ВСУ Темировки дает ВС РФ открыть новый участок фронта
Фото: istockphoto/IherPhoto

Освобождение от ВСУ населенного пункта Темировка в Запорожской области дает бойцам ВС РФ открыть новый фронт.



Об этом в четверг, 31 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Ранее, 29 июля, в Минобороны доложили об освобождении указанной территории от противника. Особо были отмечены действия восточной группировки войск ВС РФ.

«Установление контроля над последним участком границы между Запорожской областью и ДНР и освобождение Темировки открывает с северо-востока новый участок фронта для освобождения оставшейся под оккупацией ВСУ части запорожского региона», — сказал Рогов.
Он добавил, что теперь российские силы смогут двигаться к Гуляйполю, где у боевиков крупный командный пункт, еще и с северо-востока. Рогов заключил, что освобождение Темировки — это большой шаг к освобождению значительной части региона.
Никита Кротов

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