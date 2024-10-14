ФСБ: севастополец получил 21 год за подготовку теракта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поддерживает продление сроков санкций против России, что может затруднить выделение кредитов Украине из замороженных российских активов. Это также может облегчить Дональду Трампу, кандидату от Республиканской партии на выборах в США, возможность отказаться от финансирования Киева в случае своей победы. Об этом информирует Politico, ссылаясь на источники.