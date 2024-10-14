ФСБ: севастополец получил 21 год за подготовку теракта

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski
Севастопольца приговорили к 21 году лишения свободы по статьям о подготовке теракта и госизмене. Как уточнили в ФСБ, фигурант хотел поджечь административное здание, а также передавал данные об объектах ВС РФ в регионе. Следователи выяснили, что подсудимого завербовали в 2022 году украинские спецслужбы.
Мужчина, по информации следствия, был обучен, им были найдены необходимые для поджога орудия и средства.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
Читайте также:
Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев
Бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
«Украина проиграла»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте
«…Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на срок один год шесть месяцев», — пояснили в ведомстве.
Приговор пока еще не вступил в законную силу.
Читайте также:
Пленный Гаврошенко рассказал, как его забрали на передовую без трех пальцев
Бойца СВО избили за широкую походку под Волгоградом
«Украина проиграла»: на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте
Никита Кротов