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Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже

Над Воронежем уничтожили БПЛА, обломки повредили многоэтажные дома и машины
07 августа 2024, 08:33
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.


По словам Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Отмечается, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки другого — упали на Ленинском проспекте.

В результате их падения были выбиты стекла в нескольких квартирах. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

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#всу
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#беспилотник
В Турции раскрыли, сколько еще продержится Украина
Гёктюрк: Украина продержится максимум до конца 2025 года
07 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/ffikretow

Украина сможет продержаться максимум до конца следующего года. Об этом заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («‎Родина») Орчун Гёктюрк, пишет РИА Новости.
«В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: «Когда мы сядем за стол переговоров?», — сказал политик.

По его мнению, связано это с тем, что баланс военных сил между Российской Федерацией и Украиной больше склоняется против украинской армии. Он напомнил, что киевские власти снизили призывной возраст до 25 лет, но западные покровители могут рекомендовать снизить его до 18 лет. Помимо этого, Гёктюрк отметил, что предел мобилизации составит 2,5 миллиона человек.

«Если учесть, что ВСУ потеряли все свои элитные и опытные части, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года», — заключил аналитик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
Рогов: ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью батальоны «‎Медведи SS»
07 августа 2024, 08:11

Фото: istock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «‎Медведи SS». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты «Медведи SS», — пояснил председатель комиссии.

Рогов отметил, что сейчас их перебросили в Харьковскую область. Он добавил, что переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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#военные
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#лнр
#владимир зеленский
#всу
#вс рф
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Украинские боевики подорвались на своем минном поле под Купянском
Марочко: военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском
07 августа 2024, 07:43

Фото: istock/~UserGI15632523

Военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
«В ходе контратакующих действий ВФУ в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции», — рассказал эксперт.

По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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#эксперт
#военные
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
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Глава крымской миссии Смирнов предложил ввести уголовное преследование «‎ждунов»
07 августа 2024, 06:58

Фото: istock/artisteer

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов выступил с предложением закрепить на законодательном уровне понятие «‎ждун». Об этом информирует РИА Новости.
В Крыму и новых регионах Российской Федерации «ждунами» называют тех людей, которые ждут прихода украинской власти и армии. По его словам, закрепление этого понятия на законодательном уровне позволит эффективнее бороться с этим опасным явлением. Кроме того, он считает, что их нужно лишать гражданства РФ, а также выдворять из страны.

В марте 2014 года подавляющее большинство крымчан заявили, что хотят быть с Россией и не хотят — с Украиной. 16 марта прошел референдум о присоединении Крыма к Российской Федерации, на котором более 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали «да» вхождению в РФ.

Руководитель медицинской службы «‎Ульф» батальона ВСУ «‎Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила, что в ближайшее десятилетие вернуть Крым не удастся. По ее словам, победой в этой войне будет не возвращение Крыма, а преимущество над противником.

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#всу
#рф
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Артиллеристы РФ разгромили ключевые позиции ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты и расчеты БПЛА ВСУ
07 августа 2024, 06:49

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы успешно нанесли удары по важным позициям ВСУ в Харьковской области, уничтожив ключевые опорные пункты и расчеты БПЛА противника. Об этом сообщает РИА Новости.
Артиллеристы группировки войск «Север» успешно нанесли удары по взводным опорным пунктам, расчетам БПЛА и пехоте ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно информации ведомства, расчеты гаубиц «Мста-Б» выполнили огневые задачи, направленные на уничтожение оборонительных позиций и живой силы противника. В результате атаки были разрушены ключевые опорные пункты и ликвидированы расчеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

«Применение осколочно-фугасных и высокоточных боеприпасов позволило эффективно поражать как фортификационные сооружения, так и бронетехнику, а также живую силу противника», — отмечается в сообщении Минобороны.
Также подчеркивается, что обеспечение артиллеристов боеприпасами осуществляется в достаточном объеме, что позволяет поддерживать высокий уровень боевой готовности.

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Украинский пилот отозвался о F-16: «Самолет действительно веселый!»
Украинский пилот назвал F-16 «веселым самолетом»
07 августа 2024, 06:18

Фото: istockphoto.com/Jozsef Soos

Украинский пилот с позывным Мунфиш выразил восторг от истребителя F-16, назвав его «веселым самолетом» после прохождения обучения. Видео с его интервью опубликовала пресс-служба НАТО в соцсети X (бывшая Twitter).
«Это действительно очень веселый самолет для полетов. Не могу сказать, что МиГ, на котором я летал раньше, был скучным, однако F-16 определенно более адаптивный и двигается очень легко,» — поделился Мунфиш.

Генерал-майор ВВС Дании Ян Дам также высоко оценил F-16, отметив его современность и соответствие стандартам лучших западных истребителей.

«Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого,» — добавил он.

Ранее военный летчик в запасе и администратор Telegram-канала Fighterbomber озвучил некоторые недостатки истребителя четвертого поколения F-16. По его словам, самолет имеет только один двигатель, а индикация осуществляется на английском языке, что может создавать трудности для украинских летчиков, не владеющих языком в совершенстве.

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В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области
В сети распространился дипфейк с врио главы Курской области
07 августа 2024, 05:50

Фото: istock/Pinkypills

В сети появился дипфейк с временно исполняющим обязанности главы Курской области Алексеем Смирновым, который якобы призывает всех мужчин региона явиться в военкоматы для получения оружия. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Видеоролик сначала начал распространяться в украинских каналах, а затем быстро разошелся по курским пабликам, передает Lents.ru. Однако, как выяснили эксперты, данный пост не был опубликован в Telegram-канале Смирнова. В действительности, врио губернатора сделал заявление о сложной ситуации на границе и призвал не поддаваться на провокации.

6 августа Курская область подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атак пострадали 13 человек, одна мирная жительница погибла. Во время обстрела украинские солдаты пытались прорвать государственную границу России, но российским пограничникам удалось остановить проникновение. Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа была блокирована.

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#заявление
#солдаты
#минобороны
#курская область
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ВСУ сожгли монастырь под Курском
Главный собор мужского монастыря под Курском сгорел после обстрелов ВСУ
07 августа 2024, 04:39

Фото: istock/Aleksandr Grechanyuk

Главный собор Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря у Суджи в Курской области был разрушен в результате обстрелов ВСУ, сообщает LIFE.ru. Повреждения также получили братский корпус и Покровский храм, сообщает РИА Новости со ссылкой на настоятеля монастыря игумена Питирима.
«Собор монастыря полностью разрушен и сожжен. Также пострадали братский корпус и храмовый корпус, а Покровский храм был подожжен ближе к вечеру. Сейчас от этих зданий остались только стены. К счастью, люди не пострадали», — рассказал священнослужитель.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться в Курскую область. В Минобороны РФ сообщили, что группировка противника насчитывала до 300 бойцов, 11 танков и свыше 20 бронированных автомобилей. По данным СМИ, как минимум 20 бойцов ВСУ были убиты, а около 50 получили ранения. Обстрелы также привели к пострадавшим среди мирных жителей, среди которых есть погибшие.

Военные обозреватели считают, что целью украинской атаки было отвлечение внимания общественности от сложного положения ВСУ на фронте. В ответ на действия противника российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением вражеской техники в приграничье. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на сёла Курской области.

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#храм
#уголовное погибшие
#всу
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Минобороны РФ показало, как российские войска нанесли сокрушительный удар по танкам ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения техники ВСУ в Курской области
07 августа 2024, 04:00

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлено уничтожение украинской военной техники на границе Курской области, сообщает LIFE.ru. Кадры, опубликованные пресс-службой ведомства, демонстрируют результаты успешной атаки российских войск на украинские боевые машины.
По данным Минобороны, украинская диверсионная группа понесла значительные потери и была вынуждена отступить на территорию Украины. При этом часть боевиков попыталась закрепиться на государственной границе, но была заблокирована российскими подразделениями.

«Остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины, где по ним продолжаются огневые удары», — добавили в Минобороны.
Напомним, что утром 6 августа в регионе была зафиксирована попытка прорыва ВСУ. По информации Минобороны России, силы противника насчитывали до 300 бойцов, 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате боя погибло не менее 20 украинских военных, около 50 получили ранения. Военные блогеры считают, что целью атаки было отвлечение внимания украинских СМИ от неудач на фронте. В регионе по-прежнему периодически звучат тревоги о ракетной опасности, и ПВО продолжает отражать атаки.

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#военные
#всу
#минобороны
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