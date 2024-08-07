Фото: iStock/NiseriN
Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Отмечается, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки другого — упали на Ленинском проспекте.
В результате их падения были выбиты стекла в нескольких квартирах. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.
Читайте также:
Появилась информация о переброске украинских националистов к Белгородской области
В сети появился фейк с призывом к оружию от врио главы Курской области
Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об ответственности за потери ВСУ
Екатерина Коршунова