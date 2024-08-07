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Военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.
«В ходе контратакующих действий ВФУ в районе населенного пункта Песчаное группа украинских боевиков (до взвода), усиленная одной единицей западной бронетехники, вышла на собственные минные заграждения. Не проведя разминирование, штурмовики сразу пошли в наступление на наши позиции», — рассказал эксперт.
По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.
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Дарья Осипова