Появился первый официальный комментарий по попытке прорыва ДРГ в Курскую область

Фото: сайт Кремля
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских нацистов в регион не допущено российскими военными.
«Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино, был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось», — отметил Старовойт.
Он также добавил, что в регионе минувшей ночью были сбиты 11 вражеских беспилотников. Кроме того, Старовойт отметил, что в Курской области по-прежнему действует ракетная опасность.
В Курске также работает ПВО.
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Элина Позднякова