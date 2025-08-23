Достижения.рф

ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства генерала Москалика

Фото: iStock/Grigorenko

ФСБ России сообщила о задержании в Саратовской области мужчины, которого подозревают в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, передает ТАСС.



Мужчина, задержанный сотрудниками ФСБ, выполнял задания украинских спецслужб. Он доставил в Московский регион самодельную взрывчатку.

По данным ФСБ, преступник собирал и передавал в Киев информацию о военнослужащих Воздушно-космических сил России, сотрудниках оборонных предприятий и объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.

Напомним, Ярослава Москалика умер 25 апреля в результате взрыва в Балашихе.

Екатерина Коршунова

