ФСБ сообщила о задержании соучастника убийства генерала Москалика
ФСБ России сообщила о задержании в Саратовской области мужчины, которого подозревают в соучастии в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, передает ТАСС.
Мужчина, задержанный сотрудниками ФСБ, выполнял задания украинских спецслужб. Он доставил в Московский регион самодельную взрывчатку.
По данным ФСБ, преступник собирал и передавал в Киев информацию о военнослужащих Воздушно-космических сил России, сотрудниках оборонных предприятий и объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.
Напомним, Ярослава Москалика умер 25 апреля в результате взрыва в Балашихе.
