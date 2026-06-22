ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента Киева

22 июня 2026, 10:00

Фото: iStock/Naeblys

ФСБ заявила о задержании в Воронеже мужчины, которого спецслужба называет агентом Киева. По версии ведомства, он был причастен к сбору информации и организации наблюдения за военными объектами, расположенными в Московском регионе, пишет РИА Новости.