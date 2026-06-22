ФСБ сообщила о задержании в Воронеже агента Киева
ФСБ заявила о задержании в Воронеже мужчины, которого спецслужба называет агентом Киева. По версии ведомства, он был причастен к сбору информации и организации наблюдения за военными объектами, расположенными в Московском регионе, пишет РИА Новости.
Задержанный также участвовал в деятельности колл-центров. Подробности о том, какие именно задачи он выполнял, в какие сроки вел наблюдение и каким образом передавал сведения, пока не раскрывают.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
ФСБ — это Федеральная служба безопасности Российской Федерации, одна из ключевых спецслужб России. Если говорить простыми словами, это государственный орган, который должен защищать страну от внутренних и внешних угроз, связанных с безопасностью.
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