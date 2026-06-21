В Мали прошел международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев»
В малийском Бамако с огромным успехом прошел Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» — мероприятие собрало полные залы и вызвало широкий общественный резонанс. В числе гостей — парламентарии, ведущие журналисты, популярные блогеры и лидеры общественных организаций.
Как пишет RT, участники единодушно высоко оценили представленную программу. Они подчеркнули значимость проведения подобных культурных форумов для укрепления международного диалога.
На фестивале состоялись премьерные показы двух документальных лент: «Мали. Прощание с Францией» и «Я живой». Первая работа детально освещает эволюцию взаимоотношений между Мали и Французской Республикой, в то время как вторую посвятили судьбам мирных жителей Мариуполя, переживших период активных боевых действий.
Организатором события выступило агентство «Африканская инициатива». При его активной поддержке фестиваль смог состояться на высоком уровне.
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