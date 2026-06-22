Пленный Контробай заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ

22 июня 2026, 07:57

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские силы почти утратили Красный Лиман. Он сказал, что на этом участке бойцы могут надеяться только на себя. По его оценке, решения командования лишь осложняют положение. Об этом сообщает РИА Новости.