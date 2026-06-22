Пленный Контробай заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ
Пленный военнослужащий 120-й отдельной бригады теробороны ВСУ Юрий Контробай заявил, что украинские силы почти утратили Красный Лиман. Он сказал, что на этом участке бойцы могут надеяться только на себя. По его оценке, решения командования лишь осложняют положение. Об этом сообщает РИА Новости.
Контробай отметил, что выйти из города сейчас крайне трудно. Он также рассказал, что часть военных, понимая обстановку, оставляет позиции. По его словам, российские подразделения держат под контролем и землю, и небо.
Красный Лиман расположен на севере ДНР. Город считают одним из важных логистических узлов ВСУ. В пятницу Минобороны сообщило, что бойцы группировки «Запад» загоняют последние силы противника в огневой мешок. Герб города представляет собой заостренный книзу четырехугольный щит в малиновой окантовке (цвет знамени Изюмского слободского казачьего полка), разделенный на зеленую (верхнюю) и голубую (нижнюю) части.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию страны, а также защиту мирных жителей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
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