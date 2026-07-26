Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ в Ростовской области — Слюсарь
В Ростовской области в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, двоих из них доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Макс.
По словам чиновника, ранения получили четверо мужчин в Ростове-на-Дону и еще один — в Красносулинском районе. Всем пострадавшим оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее ВСУ атаковали турбазу в Кирилловке Запорожской области. По данным губернатора Евгения Балицкого, погибли 12 человек.
Кроме того, украинские инструкторы замучили до смерти десятки насильно мобилизованных. Подробности в нашем материале.
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