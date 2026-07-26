Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ в Ростовской области — Слюсарь

26 июля 2026, 21:09

Фото: istockphoto/Motortion

В Ростовской области в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины пострадали пять человек, двоих из них доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Макс.