На ПМЭФ Татарстан подпишет соглашения о новых технологиях реабилитации бойцов СВО
Министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев сообщил, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить ряд соглашений, связанных с внедрением новых технологий в сфере медицинской реабилитации. Об этом сообщает «Татар-информ».
Речь идёт о разработках и подходах, направленных на восстановление пациентов, получивших тяжёлые травмы, в том числе участников специальной военной операции. По словам Абашева, соглашения будут подписаны с ведущими профильными учреждениями, работающими в области реабилитации.
Он уточнил, что основной целью договорённостей станет расширение возможностей медицинской помощи и внедрение современных технологий восстановления для людей, перенёсших тяжёлые ранения и травмы.
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