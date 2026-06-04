Телефон «пропавшего без вести» испанского наёмника помог нанести удары по базам ВСУ
РИА Новости: Сведения для ударов по базам ВСУ нашли в телефоне испанского наёмника
Информацию для ударов по базам ВСУ в Харьковской области, а также данные об офицерах Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в телефоне испанского наёмника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что колумбийский наёмник Уильям Андреас Гальего Ороско, попавший в плен РФ в апреле во время попытки прорыва в харьковском приграничье, передал телефон своего «пропавшего без вести» испанского коллеги Переса Родригеса с позывным «Шакал».
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В мобильном устройстве хранились координаты позиций украинских бойцов в Харьковской области, сведения о нацгвардейских точках в Харькове, а также списки с номерами и фамилиями сотрудников ГУР и СБУ. Российские военные проанализировали эти данные и нанесли удары по выявленным объектам противника.
Сам Родригес 1981 года рождения в прошлом служил в морской пехоте Испании. С 2024 года он участвовал в конфликте на Украине, в основном находился в тылу. Мужчина имел специальный пропуск, который позволял ему свободно передвигаться по территории. Отмечается, что испанец вёл аморальный образ жизни в Харькове и изменял жене, которая в настоящий момент прекратила появляться в соцсетях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.