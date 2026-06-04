Телефон «пропавшего без вести» испанского наёмника помог нанести удары по базам ВСУ

04 июня 2026, 02:57

РИА Новости: Сведения для ударов по базам ВСУ нашли в телефоне испанского наёмника

Фото: iStock/Alex Kochev

Информацию для ударов по базам ВСУ в Харьковской области, а также данные об офицерах Главного управления разведки (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в телефоне испанского наёмника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.





Отмечается, что колумбийский наёмник Уильям Андреас Гальего Ороско, попавший в плен РФ в апреле во время попытки прорыва в харьковском приграничье, передал телефон своего «пропавшего без вести» испанского коллеги Переса Родригеса с позывным «Шакал».



