«Может фантазировать сколько угодно»: в РФ оценили предложение Венгрии о переговорах по Украине
Политолог Мухин: Венгрия не может стать площадкой для переговоров по Украине
Венгрия могла бы стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. Так считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Напомним, нынешний венгерский премьер-министр Петер Мадьяр Мадьяр в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что его страна могла бы стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, пишут argumenti.ru.
«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — приводит издание слова премьера страны.
При этом Мадьяр уточнил, что гарантии безопасности для Киева может предоставить только международное сообщество, поскольку Будапешт не может играть в этом вопросе решающей роли.
В разговоре с URA.RU Мухин отметил, что Венгрия действительно могла бы стать местом для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, но с одним нюансом — при Викторе Орбане.
«Сейчас уже не может. Петер Мадьяр вполне может фантазировать сколько угодно. Но, к сожалению, обстоятельства его выборов не позволяют России рассматривать Мадьяра как независимого медиатора», — подчеркнул политолог.