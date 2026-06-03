03 июня 2026, 19:08

Политолог Мухин: Венгрия не может стать площадкой для переговоров по Украине

Фото: iStock/joruba

Венгрия могла бы стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. Так считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.





Напомним, нынешний венгерский премьер-министр Петер Мадьяр Мадьяр в интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что его страна могла бы стать площадкой для проведения мирных переговоров по Украине, пишут argumenti.ru.





«Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь, и Венгрия могла бы также быть местом переговоров», — приводит издание слова премьера страны.

«Сейчас уже не может. Петер Мадьяр вполне может фантазировать сколько угодно. Но, к сожалению, обстоятельства его выборов не позволяют России рассматривать Мадьяра как независимого медиатора», — подчеркнул политолог.