Почти полмиллиона человек сидят без света после атаки ВСУ в ДНР

Почти 500 тыс. человек сидят без света после атаки ВСУ в ДНР
В результате атаки Вооружённых сил Украины почти 500 тысяч человек в различных городах ДНР остались без электричества.
Об этом в Max написал председатель правительства региона Андрей Чертков. Он уточнил, что под удар попала энергетическая инфраструктура.
«Враг вновь ударил», — говорится в публикации чиновника.В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. Подача электроэнергии осуществляется по резервным схемам.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, пострадал человек.