Почти полмиллиона человек сидят без света после атаки ВСУ в ДНР

05 апреля 2026, 22:40

Почти 500 тыс. человек сидят без света после атаки ВСУ в ДНР

В результате атаки Вооружённых сил Украины почти 500 тысяч человек в различных городах ДНР остались без электричества.





Об этом в Max написал председатель правительства региона Андрей Чертков. Он уточнил, что под удар попала энергетическая инфраструктура.





«Враг вновь ударил», — говорится в публикации чиновника.