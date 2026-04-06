Боевик ВСУ пытался спрятаться от дрона под трупом сослуживца
В районе Константиновки украинский военный попытался спастись от российского беспилотника, использовав тело погибшего сослуживца в качестве укрытия. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах видно, как солдат ВСУ перебегал лесную тропу, пытаясь скрыться от преследования дрона 4-й бригады группировки войск «Юг». Заметив на пути труп другого боевика, мужчина залез под него, надеясь, что это сможет остаться незамеченным. Однако оператор проследил за каждым его действием и нанес точный удар.
Ранее соощалось, что украинские боевики начали оснащать свои беспилотники зарядом направленного действия, чтобы при их сбитии осколки поражали российских военных и технику.
