Стало известно о масштабных повреждениях в одном городе на Кубани после атаки БПЛА ВСУ
В Новороссийске пострадали 25 зданий после атаки БПЛА ВСУ
В результате массированной атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в ночь на 6 апреля в Новороссийске повреждения получили 25 зданий. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Среди пострадавших строений в крупном портовом городе — десять многоквартирных жилых домов и 15 частных домовладений. Специалисты приступили к осмотру каждого объекта и прилегающих территорий.
Атака на портовый город осуществлялась тремя волнами. По предварительным данным, пострадали десять человек, включая двоих детей.
Читайте также: