Мощные взрывы прогремели в Днепропетровской области
Российская армия атаковала военные и инфраструктурные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
По данным издания, в ночь на 20 мая зафиксировано несколько мощных ударов, в том числе по областному центру и Днепродзержинску, который переименовали в Каменское 19 мая 2016 года. Среди других целей армия России вновь атаковала завод «ЮжМаш», где сейчас наблюдается сильный пожар.
«ЮжМаш» является одним из крупнейших военных предприятий Украины, производящим широкий спектр продукции — от беспилотников до ракет «Фламинго».
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Российская сторона утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.
