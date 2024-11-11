ФСБ: спецслужбы стран ЕС все меньше готовы к совместным операциям с Киевом

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Европейские спецслужбы все меньше готовы проводить совместные операции с Киевом, опасаясь имиджевых потерь. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России, передает РИА Новости.
«С учётом складывающейся на Украине ситуации спецслужбы европейских государств с меньшим желанием идут на проведение совместных с украинской разведкой операций», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что европейские спецслужбы опасаются имиджевых потерь.
Ранее оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что военная разведка Украины продолжает предпринимать попытки угона российской авиационной техники. Так, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.
В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений ВСУ.
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Элина Позднякова