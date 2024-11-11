Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о успешном пресечении операции украинских спецслужб, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Об этом информирует РИА Новости.
По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для выполнения этой задачи.
В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. На основании полученных данных российские военные нанесли точные удары по указанным целям, что позволило значительно ослабить противника.
Оперативная игра представляет собой комплекс контрразведывательных мероприятий, в рамках которых действия противника контролируются и направляются в выгодное для контрразведки русло. ФСБ подчеркивает важность таких операций для обеспечения безопасности страны и защиты военно-воздушных сил.
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В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. На основании полученных данных российские военные нанесли точные удары по указанным целям, что позволило значительно ослабить противника.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — отмечается в сообщении.
Оперативная игра представляет собой комплекс контрразведывательных мероприятий, в рамках которых действия противника контролируются и направляются в выгодное для контрразведки русло. ФСБ подчеркивает важность таких операций для обеспечения безопасности страны и защиты военно-воздушных сил.
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Дарья Осипова