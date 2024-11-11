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Российская контрразведка сорвала операцию Киева по угону вертолета ВКС РФ

Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о успешном пресечении операции украинских спецслужб, направленной на угон вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Об этом информирует РИА Новости.
По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины пытались завербовать российского военного летчика для выполнения этой задачи.

В ходе оперативной игры, проведенной российскими контрразведчиками, удалось выявить не только планы Киева, но и позиции украинской противовоздушной обороны, а также места дислокации подразделений Вооруженных сил Украины. На основании полученных данных российские военные нанесли точные удары по указанным целям, что позволило значительно ослабить противника.



«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», — отмечается в сообщении.

Оперативная игра представляет собой комплекс контрразведывательных мероприятий, в рамках которых действия противника контролируются и направляются в выгодное для контрразведки русло. ФСБ подчеркивает важность таких операций для обеспечения безопасности страны и защиты военно-воздушных сил.

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#сво
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над двумя регионами РФ 13 БПЛА ВСУ
11 ноября 2024, 07:25

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БпЛА. Двенадцать БПЛА – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области», — отмечается в сообщении.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, когда США предложат начать переговоры по Украине
Аналитик Латифоглу: США могут предложить инициативу по переговорам до конца года
11 ноября 2024, 07:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Соединенные Штаты Америки могут представить инициативу для начала мирных переговоров по Украине до конца текущего года. Об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу, пишет РИА Новости.
Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

«До конца года может быть сюрприз. Запад ведет закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если США предпримут инициативу по началу переговоров до конца года», — заявил он.

Помимо этого, по его словам, в худшем случае начало переговоров ожидается в начале 2025 года. Аналитик отметил, что это может произойти в январе или феврале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#сша
#россия
#украина
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ВС РФ подняли флаг России в Макаровке ДНР
Рогов: ВС РФ подняли российский флаг в Макаровке в ДНР
11 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы ВС РФ подняли российский флаг в населенном пункте Макаровка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем телеграм-канале. По его данным, ВСУ были выбиты штурмовиками 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады.
«В результате активных и решительных действий наши штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав 5-й гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа, выбили бандеровцев из Макаровки. Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», — написал он.
Рогов отметил, что Макаровка расположена на Времевском направлении Запорожского фронта, чуть севернее Старомайорского и Урожайного. Данный поселок, добавил он, был временно захвачен во время так называемого «контрнаступа» в 2023 году.

Ранее командир отряда БАРС-9 с позывным Сварожич сообщил, что населенный пункт Петропавловка в Купянском районе Харьковской области находится под полным огневым контролем российских войск. По его информации, все пути снабжения контролируются войсками РФ и простреливаются, поэтому ротация частей ВСУ и подвоз боеприпасов практически невозможны.

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#флаг
#контроль
#днр
#всу
#рф
#рогов
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В США предрекли «самые тяжелые 70 дней» для ВСУ
Дэвис: в ожидании Трампа для ВСУ наступили самые тяжелые 70 дней
11 ноября 2024, 06:43

Фото: iStock/Michele Ursi

В ожидании официального вступления в должность президента США Дональда Трампа для ВСУ наступили самые тяжелые в психологическом плане 70 дней. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире ютуб-канала Deep Dive. По его словам, украинские военные давно забыли о победе, стараясь удержать наступление ВС РФ.
«Насколько трудно будет украинским военным продолжать сражаться <...> Они даже не стремятся ни к какой победе, они пытаются удержать линию фронта <...> и узнать, что через 70 дней, когда Трамп вступит в должность президента, он скажет Зеленскому», — пояснил он.
Дэвис считает, что сейчас ВСУ полностью утратили моральный дух и какую-либо мотивацию, хотя военные по определению должны быть готовы пожертвовать собой ради победы.
«Гораздо труднее сражаться за то <...>, чтобы только узнать, чем все закончится», — заключил подполковник в отставке.
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#военные
#сво
#всу
#трамп
#вс рф
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В зоне СВО ликвидировали украинского «Бога артиллерии» Поддубченко
11 ноября 2024, 05:58

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В зоне СВО ликвидировали украинского командира бригады теробороны ВСУ Олега Поддубченко по кличке «Бог артиллерии». Об этом сообщает телеграм-канал «Шепот фронта». Комбриг погиб, как утверждается, на линии боевого соприкосновения.
По информации канала, Поддубченко родился в городе Умань в Черкасской области. Прозвищем «Бог артиллерии», отмечается, командиру дали сослуживцы.

Ранее сообщалось, что на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне ВСУ. Отмечалось, что основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев называл Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.

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#сво
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Отказывающихся воевать украинцев призывают отречься от гражданства
«Страна»: не желающих воевать украинцев призывают отказаться от гражданства
11 ноября 2024, 03:57

Фото: iStock/kornyeyeva

Глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева призвала мужчин отречься от гражданства, если они не хотят воевать. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Чиновница, как утверждается, считает, что украинцы должны это сделать по собственной инициативе.
«Вы должны добровольно отречься от украинского гражданства», — заявила она.
Издание заметило, что призыв Толкачевой довольно трудно выполнить, так как отречься от гражданства Украины можно лишь написав заявление в консульстве, но для этого человек должен находиться за рубежом. Большинство мужчин, не желающих воевать, не могут покинуть страну из-за закрытых границ при военном положении.

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#заявление
#мобилизация
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На Украине сообщают о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожья
11 ноября 2024, 01:27

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил поставленный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале.
«Взрывы в Запорожской области», — написал он.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщал, что киевские власти скрывают реальные потери, понесенные в результате удара по одному из цехов завода «Мотор Сич» в Запорожье. По его словам, после атаки к месту прибыли около 50 карет скорой помощи, а по официальным данным на заводе погибло шесть человек, ранения получили 22.

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#запорожье
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В Молдавии назвали принадлежность упавших БПЛА
Глава МИД Молдавии Попшой: упавшие в стране БПЛА были российскими приманками
10 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие на территории республики БПЛА были якобы российскими дронами-приманками. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х. По его словам, беспилотники должны были отвлечь украинскую систему ПВО.
«Два российских дрона-приманки, которые использовались для введения в заблуждение украинской ПВО, упали сегодня в Молдавии, поставив под угрозу жизни молдаван и нарушив наше воздушное пространство», — отметил Попшой.
Глава МИД Молдавии не стал приводить доказательств, почему упавшие БПЛА были выпущены в России, и не раскрыл, почему он пришел к таким выводам.

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#всу
#пво
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При обстрелах в ДНР пострадали пять мирных жителей, заявил Пушилин
Пушилин: при обстрелах ДНР со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей
10 ноября 2024, 21:55

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Пять мирных жителей пострадали при обстрелах ДНР со стороны ВСУ в воскресенье, 10 ноября. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в Горловке пострадали четверо мужчин и одна женщина. Повреждения получили шесть жилых домов и объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП), добавил глава региона.

Пушилин заключил, что украинские боевики совершили 12 вооруженных атак, выпустив 35 боеприпасов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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