ФСБ: участник террористического формирования Украины задержан в Татарстане

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Российские силовики взяли подозреваемого в участии в террористическом формировании Украины в Татарстане. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, задержанным оказался 35-летний житель Набережных Челнов.
Мужчина подозревается в сборе и передаче данных о расположении объектов российской оборонной промышленности. По информации силовиков, фигурант организовал схрон, где были компоненты зажигательного устройства.
В ведомстве добавили, что в ноябре прошлого года задержанный контактировал с террористической организацией Украины через мессенджер Telegram, чтобы содействовать в совершении диверсий на территории Татарстана.
Фигурант признал свою вину, раскаявшись и дав признательные показания. Ведется уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
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В ведомстве добавили, что в ноябре прошлого года задержанный контактировал с террористической организацией Украины через мессенджер Telegram, чтобы содействовать в совершении диверсий на территории Татарстана.
Фигурант признал свою вину, раскаявшись и дав признательные показания. Ведется уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
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Никита Кротов