ФСБ опубликовала видео задержания наркоторговцев, перевозивших в страны ЕС тонну кокаина

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Канал поставки кокаина в Европу черерез Ленинградскую область был перекрыт сотрудниками правоохранительных органов. На видео задержание пяти наркокурьеров, изьятие наркотических препаратов весом более тонны.
ФСБ поделилась кадрами спецоперации по задержанию наркорурьеров, проведенной в населенном пункте Гатчина Ленинградской области. Силовиками был захвачен грузовик, в бортовой части которого перевозились наркотические вещества. В тайнике грузовика найдены пакеты с кокаином общей стоимостью около 3,5 миллиарда рублей.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что партия латиноамериканского кокаина транзитом через Россию переправлялась в государства Европейского Союза.
Личности задержанных установлены, ими оказались граждане Балканских стран, Эстонии и России. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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В ходе следственных мероприятий было установлено, что партия латиноамериканского кокаина транзитом через Россию переправлялась в государства Европейского Союза.
Личности задержанных установлены, ими оказались граждане Балканских стран, Эстонии и России. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются», — сообщает пресс-служба ФСБ.
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Елена Генералова