Бьют по своим: ВСУ обстреляли сослуживцев в Стельмаховке

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Украинские бойцы открыли огонь по сослуживцам, когда те решили покинуть свои позиции в ЛНР, об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
По словам Марочко, всё случилось в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики.
Военный эксперт также сообщил, что раненные при миномётном обстреле бойцы ВСУ запросили эвакуацию, однако некий абонент с позывным «Дикий» отказал им.
Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах ДНР, сообщило, что целая рота Вооружённых сил Украины бросила свои позиции в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Военный эксперт также сообщил, что раненные при миномётном обстреле бойцы ВСУ запросили эвакуацию, однако некий абонент с позывным «Дикий» отказал им.
Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах ДНР, сообщило, что целая рота Вооружённых сил Украины бросила свои позиции в населённом пункте Нью-Йорк (Новгородское). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева