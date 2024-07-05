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В результате ракетной атаки ВСУ в слободе Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание музыкальной школы. Также пострадали магазины, расположенные поблизости.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. В своём телеграм-канале он уточнил, что в зданиях выбиты окна и осколками посечены фасады. К счастью, в результате удара никто из местных жителей не пострадал. Сигнал ракетной опасности прозвучал в регионе в 05:33 по московскому времени. Отбой произошёл в 05:48.
Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов