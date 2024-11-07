ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину

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Взорвавший авто кандидата в судьи в Бердянске Запорожской области хотел уехать на Украину, сообщили в ФСБ России.
«С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска», — сказал злоумышленник на кадрах, распространенных ведомством.Фигурант дела о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств, с его слов, заложил 30 сентября устройство под машину, а затем «должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии в Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов».
Взрывчатка сдетонировала 2 октября, никто не пострадал. Задержанный сейчас находится под стражей.
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Никита Кротов