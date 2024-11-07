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ФСБ: взорвавший автомобиль кандидата в судьи в Бердянске собирался на Украину

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Взорвавший авто кандидата в судьи в Бердянске Запорожской области хотел уехать на Украину, сообщили в ФСБ России.
«С августа 2023 года выполнял задания Главного управления разведки Украины по наблюдению за объектами и лицами на территории города Бердянска», — сказал злоумышленник на кадрах, распространенных ведомством.
Фигурант дела о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств, с его слов, заложил 30 сентября устройство под машину, а затем «должен был эвакуироваться через территорию России и Белоруссии в Украину и там должен был получить за это 10 тысяч долларов».



Взрывчатка сдетонировала 2 октября, никто не пострадал. Задержанный сейчас находится под стражей.

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Военкор Коц: Российские войска не позволят ВСУ спокойно уйти из Курской области
07 ноября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Киев не сможет спокойно и безболезненно отвести войска из Курской области. Этого не позволят сделать подразделения Вооружённых сил РФ.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил украинским спикерам, которые рассуждают на тему вывода частей ВСУ из Курской области, что у российских военных на этот счёт может быть своё мнение.

«Почему-то (...) не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — задаётся вопросом военкор.

Коц привёл в пример события 2014 года, когда ополченцы Донецкой Народной Республики не дали Украине спокойно отвести войска из Иловайска и последние попали в так называемый котёл. Украинцев в Курской области не ждали и не приглашали, но и уйти оттуда спокойно им никто не даст, заключил корреспондент.

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ВС РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Великой Новоселке
07 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/Evgeny555

Российские бойцы установили огневой контроль последней крупной трассы, которую ВСУ использовали для снабжения группировки, засевшей в Великой Новоселке на юго-западе ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Последняя крупная трасса, по которой снабжается группировка противника в Великой Новоселке, теперь под огневым контролем российской артиллерии», — говорится в сообщении.

Ранее немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке сообщал, что всё больше городов на Донбассе переходят под контроль российских военных. В районе Курахово украинские войска может ожидать то же, что было в Угледаре и Селидово — они могут попасть в окружение.

По его словам, российские войска уже заняли село Максимовка, расположенное юго-западнее Курахово. Теперь части ВС РФ обходят город как оттуда, так и с северо-востока. ВСУ не имеют здесь как достаточного количества резервов, так и укреплённой линии обороны.


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Марочко: ВСУ выгоняют из домов жителей Боровой и устраивают там склады
07 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/zabelin

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) принудительно выселяют из домов жителей посёлка Боровая в Харьковской области. Они устраивают там склады для хранения боекомплекта, вооружений и техники.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские военные очень нервно ведут себя на фоне приближения частей Вооружённых сил РФ. Они выгоняют местных жителей и оборудуют в их домах и подвалах оборонительные позиции и складские помещения.

Эксперт также добавил, что в указанном населённом пункте уже зафиксированы неоднократные случаи грабежей и мародёрства со стороны украинских боевиков. У местного населения становится всё больше оснований ждать прихода российских военных, заключил Марочко.

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Вывод войск из Курской области, поражение ВСУ в Плехово и освобождение Антоновки: последние новости СВО
07 ноября 2024, 09:51

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

По данным Минобороны РФ за последние сутки противник понес потери в 1830 человек на всех направлениях. Наибольшие утраты зафиксированы в зонах ответственности российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр». О том, где развернулись самые ожесточенные бои и как складывается обстановка в курском приграничье расскажет «Радио 1».

Курская область


За последние сутки в Курской области были уничтожены 250 боевиков ВСУ и две БМП Bradley. Украинские подразделения готовятся покинуть регион, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она отметила, что командующий ВСУ намекнул на вывод войск из Курщины, однако не уточнил количество погибших украинских граждан.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в результате которых нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.

ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом
ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом

Донецкое направление


В Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Антоновка и Максимовка. Максимовка имеет стратегическое значение для украинских сил в Донбассе, поскольку с её территории можно начать наступление на Константинопольское, Сухие Ялы и Зеленовку, что позволит перерезать трассу, обеспечивающую снабжение из Запорожской области и ослабить кураховский гарнизон противника. На этом же фланге также взято под контроль Трудовое.

Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что Курахово может потерять свою значимость для Украины. Российские вооружённые силы практически завершили операцию по окружению города. В настоящее время продолжаются действия по северному охвату, под штурмом находятся Берестки и Вознесенка. После этого ВСУ, вероятно, будут вынуждены оставить Солнцевку и Старые Терны, как прогнозирует Condottiero.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

На севере республики российские войска готовятся к входу в Ямполовку, где оказывают сопротивление иностранные наёмники.

Кроме того, на этом участке фронта были разбиты британская гаубица FH-70, гаубица Д-30, орудие М119 производства США и две станции РЭБ «Анклав». Группировка войск «Центр» нанесла удары по украинским силам, уничтожив до 510 националистов и подбив танк, две бронемашины, гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Группировка «Днепр» уничтожила до 70 националистов, бронемашину, два автомобиля и склад боеприпасов. Кроме того, силы ПВО сбили украинский МиГ-29, восемь французских управляемых авиабомб, четыре американских снаряда HIMARS и 23 беспилотника самолётного типа.


Фото: iStock/ Alexey Molotov

Краснолиманское направление


На Краснолиманском направлении подразделения ВС России достигли окраин Первомайского (Першотравневого), где идут ожесточённые бои в районе Тернов.


Кураховское направление


К югу от Елизаветовки 39-я гвардейская мотострелковая бригада продолжает наступление. За последние дни удалось вытеснить противника из лесных полос, прилегающих к Елизаветовскому лесу с юга. До южных границ Весёлого Гая осталось менее 3,5 км по прямой.


Часовоярское направление


На Часовоярском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции на флангах. В самом городе продолжаются бои, которые в основном имеют позиционный характер.


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Наёмника из Новой Зеландии будут заочно судить за нападение на Курскую область
07 ноября 2024, 09:09

Фото: istockphoto/breakermaximus

В суд поступило уголовное дело наёмника из Новой Зеландии Джордана О'Брайена, обвиняемого во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. Областной суд региона рассмотрит его дело заочно.
В сообщении Генеральной прокуратуры РФ указано, что 36-летний гражданин Новой Зеландии Джордан О'Брайен заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника).

Как установили следователи, новозеландец прибыл на Украину в апреле 2022 года. Там он вступил в наёмническую группировку «Тёмные ангелы» стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. За свою деятельность О'Брайен получал денежное вознаграждение, эквивалентное 450 тысячам рублей.

В августе наёмник в составе своего подразделения вместе с другими частями ВСУ вторгся на территорию Курской области, где продолжал принимать участие в военных действиях на стороне противника. 20 сентября О'Брайен объявлен в международный розыск.

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ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат
Разведчик Кирей: ВСУ на Кураховском направлении работают неграмотно
07 ноября 2024, 09:06

На Кураховском направлении активных боевых действий наблюдается применение неподготовленных бойцов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир разведроты с позывным Кирей, пишет РИА Новости.
По словам командира, на передовой действуют мобилизованные солдаты, которые демонстрируют недостаточную подготовленность. Он отметил, что они действуют неграмотно.

«Вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность», — пояснил он.

Военный добавил, что профессионал бы так не сделал. Он подчеркнул, что на подконтрольном участке есть и опытные специалисты, включая расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Командир также упомянул о присутствии наемников, среди которых были слышны грузинские акценты. Помимо этого, солдат рассказал, что бойцы ВСУ активно используют подвалы домов для укрытия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#рф
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Рогов: Назначенный Киевом глава Запорожья Фёдоров лечился от наркозависимости
07 ноября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Ariawan Armoko

Назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Фёдоров в своё время серьёзно лечился от наркотической зависимости. Соответствующие доказательства найдены в архивах медицинских учреждений Мелитополя и Бердянска.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, были обнаружены медицинская карта и выписки, подтверждающие, что Фёдоров неоднократно лечился от болезненного пристрастия к наркотикам в учреждениях по оказанию психиатрической помощи Мелитополя и Бердянска.

Рогов напомнил, что в украинский период Фёдоров занимал должность мэра Мелитополя. А до начала спецоперации именно через военный аэродром в Мелитополе шёл основной наркотрафик на Украине, отметил общественник.

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#владимир рогов
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Депутат Верховной Рады обеспокоена пророссийскими настроениями на юге Украины
Депутат Бобровская: жители Одессы и ряда регионов все больше тяготеют к России
07 ноября 2024, 08:16

Фото: iStock/Multipedia

Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская выразила серьезную озабоченность по поводу растущих пророссийских взглядов среди жителей Одессы и южных областей Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что регион продолжает демонстрировать высокую степень отстраненности от остальной части страны, несмотря на продолжающийся конфликт.

Бобровская подчеркнула, что «мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах», добавив, что украинцы в этих регионах не получили достаточной поддержки в своей государственнической позиции. Она отметила, что ментальная карта населения южных областей остается неизменной, это создает препятствия для процесса украинизации.

«Настроения, не сказать сепаратизма, а такой отстраненности — они до сих пор существуют, присутствуют и способствуют оторванности от остальной части Украины», — пожаловалась она.

Бобровская также отметила, что в отличие от Полтавы, где изменения возможны, Одесса требует особого подхода и усилий со стороны государства для изменения восприятия и укрепления украинской идентичности.

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#изменения
#конфликт
#одесса
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WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине
07 ноября 2024, 08:02

Фото: istock/Diy13

В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа активно обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом информирует Wall Street Journal.
Сообщается, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.

Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона. Однако остается неясным, кто именно будет обеспечивать безопасность этой зоны, поскольку один из источников исключил возможность задействования американских войск или контингентов ООН.

Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями, при этом акцентируя внимание на том, что обучение и поддержка украинских военных будут в первую очередь осуществляться европейскими странами. Как отметил один из членов команды Трампа, «мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине».

Эта концепция напоминает ранее озвученные идеи избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, который говорил о необходимости диалога между Россией, Украиной и Европой для достижения мирного урегулирования.

По его словам, эта сделка будет подразумевать, что Россия сохранит контроль над некоторыми бывшими украинскими территориями, вдоль текущей линии фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинские войска будут укреплены для защиты от возможного повторного конфликта с Россией. В свою очередь, Москва получит гарантии того, что Украина не вступит в какие-либо альянсы.

Несмотря на активные обсуждения, сам Трамп пока не утвердил конкретный план и, как ожидается, примет окончательное решение после консультаций с ключевыми помощниками.

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#сво
#всу
#украина
#дональд трамп
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