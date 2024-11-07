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Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) принудительно выселяют из домов жителей посёлка Боровая в Харьковской области. Они устраивают там склады для хранения боекомплекта, вооружений и техники.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские военные очень нервно ведут себя на фоне приближения частей Вооружённых сил РФ. Они выгоняют местных жителей и оборудуют в их домах и подвалах оборонительные позиции и складские помещения.
Эксперт также добавил, что в указанном населённом пункте уже зафиксированы неоднократные случаи грабежей и мародёрства со стороны украинских боевиков. У местного населения становится всё больше оснований ждать прихода российских военных, заключил Марочко.
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