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По данным Минобороны РФ за последние сутки противник понес потери в 1830 человек на всех направлениях. Наибольшие утраты зафиксированы в зонах ответственности российских группировок «Запад», «Юг» и «Центр». О том, где развернулись самые ожесточенные бои и как складывается обстановка в курском приграничье расскажет «Радио 1».
Курская область
За последние сутки в Курской области были уничтожены 250 боевиков ВСУ и две БМП Bradley. Украинские подразделения готовятся покинуть регион, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она отметила, что командующий ВСУ намекнул на вывод войск из Курщины, однако не уточнил количество погибших украинских граждан.
В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия, в результате которых нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом
Донецкое направление
В Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Антоновка и Максимовка. Максимовка имеет стратегическое значение для украинских сил в Донбассе, поскольку с её территории можно начать наступление на Константинопольское, Сухие Ялы и Зеленовку, что позволит перерезать трассу, обеспечивающую снабжение из Запорожской области и ослабить кураховский гарнизон противника. На этом же фланге также взято под контроль Трудовое.
Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что Курахово может потерять свою значимость для Украины. Российские вооружённые силы практически завершили операцию по окружению города. В настоящее время продолжаются действия по северному охвату, под штурмом находятся Берестки и Вознесенка. После этого ВСУ, вероятно, будут вынуждены оставить Солнцевку и Старые Терны, как прогнозирует Condottiero.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
На севере республики российские войска готовятся к входу в Ямполовку, где оказывают сопротивление иностранные наёмники.
Кроме того, на этом участке фронта были разбиты британская гаубица FH-70, гаубица Д-30, орудие М119 производства США и две станции РЭБ «Анклав». Группировка войск «Центр» нанесла удары по украинским силам, уничтожив до 510 националистов и подбив танк, две бронемашины, гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Группировка «Днепр» уничтожила до 70 националистов, бронемашину, два автомобиля и склад боеприпасов. Кроме того, силы ПВО сбили украинский МиГ-29, восемь французских управляемых авиабомб, четыре американских снаряда HIMARS и 23 беспилотника самолётного типа.
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Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении подразделения ВС России достигли окраин Первомайского (Першотравневого), где идут ожесточённые бои в районе Тернов.
Кураховское направление
К югу от Елизаветовки 39-я гвардейская мотострелковая бригада продолжает наступление. За последние дни удалось вытеснить противника из лесных полос, прилегающих к Елизаветовскому лесу с юга. До южных границ Весёлого Гая осталось менее 3,5 км по прямой.
Часовоярское направление
На Часовоярском направлении российские войска продолжают укреплять свои позиции на флангах. В самом городе продолжаются бои, которые в основном имеют позиционный характер.
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