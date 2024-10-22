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ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС

Балицкий: украинские военные атакуют территорию возле Запорожской АЭС
22 октября 2024, 09:47
Фото: istock/Tomas Ragina

Фото: istock/Tomas Ragina

Украинские военные атакуют территорию возле Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА обьекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС», — написал он.

По его словам, в Энергодаре нет электроснабжения. Он сообщил, что по предварительным данным, есть один погибший.



Помимо этого, губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, избегая выхода на улицу до стабилизации ситуации. Балицкий добавил, что ПВО активно работает, а на месте происшествия трудятся оперативные службы.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Генерал-депутат Гурулев предупредил Соловьева о возможном ракетном ударе ВСУ по телестудии
Генерал Гурулев предрек удары ВС НАТО по студии Владимира Соловьева
22 октября 2024, 10:45

Фото: iStock/DeshaCAM

Генерал-депутат Андрей Гурулев предупредил ведущего программы Владимира Соловьева о потенциальной угрозе ракетного удара со стороны ВСУ по телестудии. Это заявление он сделал в ходе прямого эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если мы говорим о том, что сегодня НАТО в прямую воюют. Если есть разговоры про дальнобойные ракеты. То первый удар будет сюда. Вот в эту студию», — заявил он.

По его словам, неизвестно, долетит ли ракета, однако уточнил, что на студию боевики точно направят снаряды.

Киев уже долгое время прилагает все усилия для привлечения НАТО к боевым действиям против России. Американский Центр стратегических и международных исследований подчеркивал, что если альянс решит вступить в прямой конфликт с РФ, это приведет к затяжным последствиям.

Напомним, что ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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«Показать зубы России»: во Франции осудили идею отправки военных на Украину
Во Франции осудили идею экс-премьера Вальса об отправке военных на Украину
22 октября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Идею экс-премьера Франции Мануэля Вальса об отправке военных на Украину осудил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети. Депутат призвал остановить «это безумие».
«Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и «показать зубы России»! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!» — сказано в публикации.
До этого экс-премьер говорил, что необходимо показать силу президенту России Владимиру Путину и подчеркнул, что для этого может потребоваться отправка солдат в зону боевых действий.

Недружественные к РФ страны стали всячески помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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Солдаты 116-й бригады территориальной обороны Украины переброшены после бунта под Курск
Силовики подтвердили переброску в Курскую область устроивших бунт военных ВСУ
22 октября 2024, 10:25

Фото:istockphoto/N-sky

16-я бригада территориальной обороны Украины, ранее находившаяся на позиции под Курахово в Донецкой Народной Республике, была переброшена в Курскую область. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
Ранее соответствующую информацию также подтвердило испанское издание El País, ссылающееся на украинских военных.

Согласно собеседнику агентства, военнослужащие находились на линии обороны под Курахово в Донецкой Народной Республике а, после инцидента, командование Вооруженных Сил Украины решило наказать их, направив бригаду на позиции в Курской области.

Собеседник отметил, что командование пытается хоть как-то улучшить ситуацию в Курской области за счет и без того деморализованных солдат.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины за сутки на курском направлении потеряли свыше 260 военнослужащих и 16 единиц бронетехники.

Боевики ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Украинские военные попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона.

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#бпла
#всу
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#солдат
#удар
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ФСБ взяла крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ
22 октября 2024, 10:13

Фото:istockphoto/Diy13

Крымчанина по подозрению в агентурном сотрудничестве с СБУ задержала ФСБ, сообщили российские силовики.
«Задержан 51-летний житель Республики Крым, подозреваемый в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант контактировал с куратором через мессенджеры. В ведомстве добавили, что подозреваемый, по указанию куратора, извлек из тайника сим-карты, которые впоследствии перепрятал, а часть из них забрал с собой в Симферополь по месту жительства до следующих распоряжений. Также известно, что мужчине зачислили деньги на карту за выполнение задания.

Открыто уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией.

Задержанный под стражей, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
#россия
#крым
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#новости
#криминал
#уголовное дело
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Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре
Боец Чукча: 200 испанских и португальских наемников ВСУ находятся в Часовом Яре
22 октября 2024, 10:10

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Около 200 наемников из Испании, Португалии и Кубы воюют в составе Иностранного легиона на стороне ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
Боец ВС РФ отметил, что вражеский гарнизон, несмотря на огромные потери, сохраняет боеспособность. Согласно информации разведки, на данном участке фронта ВСУ активно применяют подразделения Иностранного легиона, который укомплектован преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы.

Однако, по словам «Чукчи», их боевой дух оставляет желать лучшего. Уточняется, что иностранные солдаты регулярно отказываются от выполнения боевых задач.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу
«Страна.ua:» жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
22 октября 2024, 09:46

Фото: istock/reflection_art

Жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы). Об этом информирует издание «Страна.ua».
По данным издания, один из блогеров выразил недовольство тем, что сотрудники станции техобслуживания отказываются выходить на работу. По его словам, из-за этого автомобили Вооруженных сил Украины остаются без ремонта.

Он отметил, что такая ситуация сложилась «из-за обстановки в городе». В последние дни в Харькове поступало множество сообщений о проверках со стороны ТЦК (военкоматов).

Помимо этого, на работу не выходят и сотрудники многих других профессий. Из-за возможных рейдов ТЦК отказываются работать грузчики, курьеры, работники фастфуда, специалисты по ремонту окон и дверей, сантехники, а также мужской персонал предприятий из разных сфер и многие таксисты.

Напомним, что мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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#бпла
#сво
#всу
#военком
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Боец ВС России сообщил о наступательных боях в северо-восточной части Часова Яра
Боец Чукча: ВС РФ ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра
22 октября 2024, 09:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».
По его словам, военные ВС РФ пересекли линию канала, которая является препятствием, разделяющей населенный пункт на несколько частей. В настоящее время ведутся наступательные бои в северо-восточной части города.

«Чукча» уточнил, что пока под вражеским контролем остается большая часть городской застройки, а также дачные поселки в западной части Часова Яра. Боец заключил, что российские артиллеристы также установили огневой контроль на основных путях подвоза оружия и пополнения личного состава противника, однако для решения логистических задач ВСУ используют проселочные дороги в северной и западной частях ​населенного пункта.

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#военные
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#всу
#вс рф
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#спецоперация
#часов яр
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Губернатор Гусев: в Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА
22 октября 2024, 09:25

Фото: istock/Distortion Media

В Воронежской области потушили пожар на месте падения вражеского БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.
По его словам, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что из-за вражеского БПЛА в Тамбовской области произошел взрыв на предприятии «Биохим». Пожар был потушен в 6:24 утра. На месте происшествия находятся все необходимые службы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В транспорте Екатеринбурга появились инструкции о поведении при обнаружении БПЛА
22 октября 2024, 09:13

Фото: istock/Dmitry Potashkin

В Российской Федерации подготовились к возможному появлению украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за Уралом. Об этом информирует портал E1.RU.
Сообщается, что администрация Екатеринбурга разместила в общественном транспорте листовки с рекомендациями о том, как действовать при обнаружении БПЛА в небе над городом.

В документе содержится призыв незамедлительно сообщать о появлении дрона в оперативные службы. Необходимо указать адрес, где он был замечен, его внешний вид и поведение. Помимо этого, жителей города начали инструктировать в случае объявления воздушной тревоги.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 5 регионами Российской Федерации.

До этого стало известно, что ВС России нанесли удар по бывшему химическому складу в Сумской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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