ВСУ атакуют территорию возле Запорожской АЭС

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Украинские военные атакуют территорию возле Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«Киевские террористы атакуют с помощью БПЛА обьекты инфраструктуры города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС», — написал он.
По его словам, в Энергодаре нет электроснабжения. Он сообщил, что по предварительным данным, есть один погибший.
Помимо этого, губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, избегая выхода на улицу до стабилизации ситуации. Балицкий добавил, что ПВО активно работает, а на месте происшествия трудятся оперативные службы.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее стали известны причины, по которым люди на Украине отказываются выходить на работу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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