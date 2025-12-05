ВС России уничтожили две группы ВСУ на подступах к Юнаковке в Сумской области
На подступах к Юнаковке в Сумской области произошла серьезная потеря для украинских сил. Российские силовики сообщили о полном уничтожении двух боевых групп ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Противник предпринял две попытки наступления в направлении населенного пункта. Обе атаки встретили мощное огневое сопротивление. В результате боевики понесли значительные потери и не смогли продвинуться вперед.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
