ВС России уничтожили две группы ВСУ на подступах к Юнаковке в Сумской области

05 декабря 2025, 07:24

Фото: iStock/IherPhoto

На подступах к Юнаковке в Сумской области произошла серьезная потеря для украинских сил. Российские силовики сообщили о полном уничтожении двух боевых групп ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.