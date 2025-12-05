Пленный из ВСУ: Украинские бойцы обучались на виртуальном стрельбище в Германии
Украинские военные проходят курс молодого бойца (КМБ) в Германии, включая обучение на виртуальном стрельбище. Об этом рассказал плененный боец с позывным Ганс, пишет ТАСС.
Он отметил, что учеба включает в себя бег по лесам, маскировку и тактику обороны.
Боевик уточнил, что на тренировках использовали немецкие винтовки. В конце обучения прошло занятие на виртуальном стрельбище, где он стрелял с автоматом с коллиматором. Ранее использовали только механический прицел. Пленный показал распечатанный сертификат о прохождении курса. Интересно, что Ганс не подходил по возрасту для обучения.
Мобилизация произошла во время его похода в магазин за хлебом. Сотрудники территориального центра комплектования забрали его прямо с улицы.
