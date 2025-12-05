Минобороны Дании в 2026 году сократит военную помощь Украине вдвое
Дания планирует сократить объем военной помощи Украине в ближайшие годы. Об этом пишет РИА Новости.
В 2026 году Копенгаген отправит Киеву почти в два раза меньше средств, чем в 2023 году. Об этом сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен на заседании парламентской комиссии по обороне.
По информации минобороны, в 2027 году Дания выделит 7,1 миллиарда крон, что соответствует примерно 1,1 миллиарда долларов. Однако уже в 2028 году сумма снизится до 1 миллиарда крон, или 156 миллионов долларов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: