ФСБ задержала агента Украины в Крыму за сбор данных о военных объектах России
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму предполагаемого агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается 10 сентября в пресс‑службе ведомства.
По данным силовиков, задержали 44‑летнего жителя Феодосии (1981 г. р.), которого обвиняют в государственной измене. Следствие полагает, что мужчина передавал ГУР оперативные сведения о крымском направлении: через мессенджер он отправлял фотографии, видеозаписи и электронные файлы с координатами военных объектов, сооружений критической инфраструктуры и расположения средств ПВО. В ФСБ заявили, что эти данные могли бы использовать для подготовки диверсий и нанесения ударов.
Подозреваемый помещён под стражу. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Ранее в тот же день в ФСБ сообщили о ещё одном задержании: уроженца Ижевска, которого, по версии следствия, наняли украинские спецслужбы для убийства сотрудника оборонно‑промышленного предприятия. В отношении него открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (попытка совершения террористического акта), он также содержится под стражей.
