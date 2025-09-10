ФСБ задержала агента Украины в Крыму за сбор данных о военных объектах России

10 сентября 2025, 12:29

ФСБ задержала в Крыму агента ГУР МО Украины за сбор данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму предполагаемого агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщается 10 сентября в пресс‑службе ведомства.