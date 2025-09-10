Заказанный Киевом теракт предотвратили в российском городе
В Ижевске задержали агента военной разведки Украины, готовившего убийство ведущего сотрудника российского предприятия ОПК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Злоумышленник планировал совершить преступление с помощью СВУ. Доказательства нашли в его телефоне, где осталась переписка с представителем украинских спецслужб. Куратор дал ему инструкции по изготовлению взрывного устройства и ядовитых веществ.
Все средства связи у мужчины изъяли. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. В настоящее время он находится под стражей.
В начале сентября в этом же городе сотрудники ведомства предотвратили теракт на объекте ОПК, который по заданию Киева готовили подростки.
