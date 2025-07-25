После падения обломков БПЛА в Краснодарском крае задерживаются 12 поездов
Сегодня на станции «Тимашевская» в Краснодарском крае произошло ЧП: обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на железнодорожные пути, что привело к задержке движения двенадцати поездов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале РЖД.
На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и представители транспортной безопасности. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий падения обломков и восстановлению нормального движения поездов.
«В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — указано в сообщении.
Напомним, что в результате падения обломков был поврежден один из вагонов пассажирского поезда, проходившего через город. Два человека получили легкие травмы: одного из них доставили в больницу, а другой отказался от госпитализации и вернулся на станцию. Вокзал временно остался без электроснабжения, однако его уже восстановили.