После падения обломков БПЛА в Краснодарском крае задерживаются 12 поездов

25 июля 2025, 08:31

Фото: iStock/fortton

Сегодня на станции «Тимашевская» в Краснодарском крае произошло ЧП: обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на железнодорожные пути, что привело к задержке движения двенадцати поездов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале РЖД.





На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования и представители транспортной безопасности. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий падения обломков и восстановлению нормального движения поездов.





«В настоящее время до 1 часа задерживаются 12 поездов. Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов», — указано в сообщении.