ФСБ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии

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ФСБ Российской Федерации сообщила о задержании двух граждан Колумбии, которые подозреваются в участии в боевых действиях на территории Украины в качестве наемников на стороне ВСУ. ОБ этом сообщили в ТАСС.
Согласно сообщению, задержание было произведено сотрудниками ФСБ в пятницу. Задержанными оказались граждане Колумбии Хосе Арон Медина Аранда и Александер Анте.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 359, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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«Во время обыска у подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие их незаконную деятельность, а также военная форма украинского образца с символикой националистического батальона «Карпатская сечь», — сообщили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 359, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Мира Полтева