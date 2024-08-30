Появилась информация, что ВСУ начали отступать с передовых позиций

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, подразделения перемещаются на вторую и третью линию обороны, ближе к населенному пункту. Он рассказал, что на некоторых участках украинские военные отходят налегке, оставляя на позициях оружие и боекомплект.
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ
На Западе предупредили о возможной ловушке, в которую могут попасть ВСУ
Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине
Ранее сообщалось, что на Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На окраине Калуги сбили четыре беспилотника боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Появились кадры работы БПЛА на Ореховском направлении по позициям и техники боевиков ВСУ
На Западе предупредили о возможной ловушке, в которую могут попасть ВСУ
Захарова: Россия всегда стремилась к скорейшему завершению конфликта на Украине
Дарья Осипова