МИД РФ: в плену ВСУ российских солдат кормили только перед проверкой

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Российские военные, которые находились в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ), жалуются на плохое обращение и отсутствие регулярного питания. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, он неоднократно встречался с вернувшимися военнослужащими. Они рассказали, что их содержали в тайных тюрьмах или колониях, где их избивали и морили голодом.
Ранее военных ВСУ обвинили в похищении мирных жителей в Курской области.
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«Сейчас российская сторона собирает данные о жестоком обращении с пленными, в том числе и от Следственного комитета и Министерства обороны.Эти данные будут представлены международному сообществу только тем странам, которые «будут слышать», — подчеркнул Мирошник.
Ранее военных ВСУ обвинили в похищении мирных жителей в Курской области.
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Мира Полтева