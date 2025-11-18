ФСБ задержала двух женщин, передававших Киеву данные о ВС России
ФСБ России задержала двух жительниц Херсонской области, передававших Киеву данные о российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Злоумышленницы активно собирали и передавали через мессенджер сотрудникам ГУР МО Украины информацию о расположении военнослужащих и маршрутах передвижения военной техники ВС России. Их целью было нанесение ущерба личному составу, уничтожение вооружения и срыв выполнения боевых задач.
Следственный отдел Управления Федеральной службы безопасности России по Херсонской области возбудил и расследует уголовные дела по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
