Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к 2027 году.
В последние месяцы были приняты важные решения, которые стали ключевыми событиями, отметил Макрон после подписания соглашения о поставках французского оружия в Киев. Французский президент подчеркнул, что сотрудничество европейцев с США стало одним из таких «поворотных моментов». Он особо выделил введение Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний, считая это значительным шагом.
Ранее Зеленский и Макрон одобрили декларацию, которая предусматривает планы Киева по приобретению французского вооружения на десятилетний период.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
