Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

18 ноября 2025, 08:14

Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к 2027 году.