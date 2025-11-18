Достижения.рф

Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

Макрон выразил надежду, что конфликт на Украине завершится до 2027 года
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к 2027 году.



В последние месяцы были приняты важные решения, которые стали ключевыми событиями, отметил Макрон после подписания соглашения о поставках французского оружия в Киев. Французский президент подчеркнул, что сотрудничество европейцев с США стало одним из таких «поворотных моментов». Он особо выделил введение Вашингтоном санкций против российских нефтяных компаний, считая это значительным шагом.

Ранее Зеленский и Макрон одобрили декларацию, которая предусматривает планы Киева по приобретению французского вооружения на десятилетний период.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

