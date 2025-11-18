18 ноября 2025, 09:54

Фото: Минобороны РФ

Минувшие сутки ознаменовались значительными успехами российских войск на основных участках фронта. Продолжая стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, освободив ряд населенных пунктов и создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в районе Покровска, где продолжаются зачистки городских кварталов, и на Северском направлении, где группировка ВСУ оказалась под угрозой полного окружения. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Купянское направление Северское направление Покровское направление Запорожское направление



Сумская область

Харьковская область

Купянское направление

Северское направление

Покровское направление

Запорожское направление