Освобождение Двуречанского, Платоновки и Гая, оперативное окружение Северска: последние новости СВО на 18 ноября
Минувшие сутки ознаменовались значительными успехами российских войск на основных участках фронта. Продолжая стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, освободив ряд населенных пунктов и создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в районе Покровска, где продолжаются зачистки городских кварталов, и на Северском направлении, где группировка ВСУ оказалась под угрозой полного окружения. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьШтурмовые подразделения ВС РФ продолжили создавать полосу безопасности, активно продвигаясь на отдельных участках фронта. В районе населенного пункта Андреевка продвижение составило до 150 метров, а общее продвижение на трех направлениях достигало 300 метров. Минувшей ночью авиация ВКС РФ наносила интенсивные удары по местам сосредоточения живой силы и техники ВСУ. В районе Андреевки и соседней Кондратовки были поражены позиции 158-й отдельной мотопехотной бригады (158 омбр) и 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. Российская артиллерия и системы ТОС-1А также работали по выявленным целям в районах Павловки и Искриковщины.
Харьковская областьНа Харьковском направлении подразделения российских войск продолжают наращивать тактические успехи. В городе Волчанск штурмовые отряды ведут планомерное наступление, закрепляясь на новых рубежах в южных кварталах и продвинувшись на восток вдоль левого берега реки. За истекшие сутки прирост территории в этой части населенного пункта составил до 300 метров.
На флангах также достигнуты значительные результаты. В районе Синельниково после занятия вражеского опорного пункта была проведена успешная операция по зачистке прилегающего лесного массива, что позволило углубить контроль над данной территорией на 500 метров. На Двуречанском участке, после установления контроля над одноименным населенным пунктом, силы приступили к зачистке окружающих лесополос, продвинувшись вглубь на 400 метров. Для срыва возможных контратак авиационными боеприпасами с БПЛА были поражены позиции одной из механизированных бригад ВСУ в районе Великого Бурлука.
Купянское направлениеНа данном направлении продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых российские подразделения действуют как в городской черте, так и на флангах, успешно противодействуя попыткам противника деблокировать свои окруженные части. Активные боевые действия идут по всей линии восточного берега реки Оскол, от Загрызово до Подолов. Операторы БПЛА ВС РФ эффективно срывают все попытки ВСУ деблокировать свои окруженные подразделения в Купянском районе.
Северское направлениеПодразделения ВС РФ официально установили контроль над населенным пунктом Платоновка. Занятие этого села позволило выйти на непосредственное расстояние до ключевой автомобильной магистрали, связывающей Северск и Красный Лиман. В настоящее время эта трасса находится под надежным огневым воздействием российских войск, что фактически нарушило снабжение украинской группировки.
Продолжая развивать наступление, российские подразделения ведут бои вблизи Новоселовки, Звановки и Серебрянки, приближаясь к окраинам Северска. Поступают данные о том, что передовые штурмовые группы ВС РФ начали проникать в южную часть города, что может указывать на начало его скрытного штурма по сценарию, аналогичному Покровскому. Следующей целью на этом направлении является установление контроля над дорогой между Рай-Александровкой и Свято-Покровским. Овладение этим логистическим узлом позволит завершить оперативное окружение Северска.
Покровское направлениеСитуация в районе Красноармейской агломерации приобрела критический для противника характер. Российские подразделения, успешно развивая наступление к северу от города, установили контроль над отрезком транспортной артерии, ведущей от Гришино к магистрали Родинское — Красноармейск. В результате ключевые маршруты для подвоза резервов и материально-технического обеспечения противника были перекрыты. В сложившихся условиях разрозненные украинские формирования предпринимают попытки прорыва из сформировавшейся зоны изоляции в северном направлении, в районе восточнее Ровного. Однако эти действия не имеют успеха и приводят к значительным потерям в живой силе и технике, которые наносятся огневыми ударами российской артиллерии.
Запорожское направление
На Гуляйпольском участке ВС РФ ведут активное наступление, продвигаясь на запад в направлении реки Гайчур. ВСУ пытаются спешно создать новую линию обороны по этой реке, однако темпы продвижения российских войск ставят эти планы под сомнение. На данном участке противник несет значительные потери живой силы и техники. Важным достижением стало освобождение села Гай в Днепропетровской области. Этот успех позволил взять под контроль ключевой дорожный узел и создает условия для развития наступления на Покровское. Российские подразделения создают условия для оперативного охвата Гуляйполя, формируя «клешню» полуокружения с севера. Продолжается наступление на Орехов, где освобождение Малой Токмачки открыло прямую дорогу к окраинам этого города. Активные боевые действия также идут за Приморское и Степногорск.