Достижения.рф

ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины

Фото: iStock/Grigorenko

Правоохранительные органы задержали жителя Москвы за сбор данных о ВС России для Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



Согласно информации ведомства, обвиняемый по собственной инициативе связался с представителями украинских спецслужб и передавал им сведения о местонахождении, маршрутах передвижения и транспортных средствах российского военнослужащего.

Кроме того, по заданию своих кураторов он готовил диверсию на одной из железнодорожных станций в Московском регионе. Злоумышленника удалось задержать.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК РФ (государственная измена).

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0