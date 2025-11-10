ФСБ задержала москвича за сбор данных о российских военных для Украины
Правоохранительные органы задержали жителя Москвы за сбор данных о ВС России для Украины. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Согласно информации ведомства, обвиняемый по собственной инициативе связался с представителями украинских спецслужб и передавал им сведения о местонахождении, маршрутах передвижения и транспортных средствах российского военнослужащего.
Кроме того, по заданию своих кураторов он готовил диверсию на одной из железнодорожных станций в Московском регионе. Злоумышленника удалось задержать.
Возбуждены уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и статье 275 УК РФ (государственная измена).
