Пленный рассказал об угрозах украинским детям за отказ родных служить в ВСУ
Пленный украинский солдат Павел Котляров рассказал о давлении на детей тех, кто отказывается служить в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в школах и больницах начинают угрожать мальчикам и девочкам, если их родители не идут на фронт. Котляров отметил, что такие действия заставляют людей чувствовать себя в ловушке.
Мужчина решил сдаться ВС РФ, так как его командование не отправляло подкрепления из-за угрозы со стороны российских беспилотников. Несмотря на то что он платил сотрудникам территориального центра комплектования, его все равно мобилизовали.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
