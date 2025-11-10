Пленный рассказал об угрозах украинским детям за отказ родных служить в ВСУ

10 ноября 2025, 10:02

Пленный Котляров: Украинским детям угрожают за отказ их родных служить в ВСУ

Фото: iStock/lithiumcloud

Пленный украинский солдат Павел Котляров рассказал о давлении на детей тех, кто отказывается служить в Вооруженных силах Украины. Об этом пишет ТАСС.