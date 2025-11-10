ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске
Российские военные полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает ТАСС.
Боец отметил, что ВС РФ за сутки значительно продвинулись по улице Дзержинского, захватив семь крупных зданий и одно заводское техническое сооружение, которое ВСУ использовали как укреплённый район. Штурмовики, по словам Ловца, проводят разведку и наносят удары по вражеским позициям в лесопарковой зоне, расположенной юго-восточнее станции Оливино.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
