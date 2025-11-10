ВС РФ полностью освободили территорию хлебокомбината в Купянске

10 ноября 2025, 09:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, передает ТАСС.