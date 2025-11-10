На Кубани вблизи берега сдетонировал один из безэкипажных катеров

10 ноября 2025, 09:16

В Черном море в районе Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

Фото: iStock/bbsferrari

Один из безэкипажных катеров взорвался вблизи береговой линии Кубани. Об этом пишет Telegram-канал «‎Оперативный штаб — Краснодарский край».





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«В акватории Черного моря в районе Туапсе нейтрализовали четыре БЭК. Один из безэкипажных катеров сдетонировал вблизи береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар», — говорится в сообщении.