ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
В Сочи задержали отца и дочь за сбор информации о ВС РФ и работу на Украину
Российские и абхазские силовые структуры задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться на Украину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Правоохранители установили, что отец и дочь самостоятельно вышли на связь с представителями украинской террористической группировки через мессенджер. Получив указания, они собирали сведения о российских военных и готовились к участию в боевых действиях против России.
Против них возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и участии в ней.
