ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева

17 декабря 2025, 11:02

В Сочи задержали отца и дочь за сбор информации о ВС РФ и работу на Украину

Фото: iStock/Grigorenko

Российские и абхазские силовые структуры задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться на Украину. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.