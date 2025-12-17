Cотрудники ТЦК убили пенсионера с внуком, а боевики ВСУ атаковали Запорожскую АЭС: последние новости СВО на 17 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа Сумском направлении группировка войск «Север» ведёт ожесточённые бои, получая поддержку от авиации, артиллерии и ТОСов. Наши силы продолжают наступление на нескольких участках фронта и уже вышли к Андреевке.
Белгородская областьВ Белгородской области на дороге Устинка — Ясные Зори произошёл инцидент, в результате которого FPV-дрон Вооружённых сил Украины атаковал гражданский автомобиль. В результате удара тяжело пострадали супруги, находившиеся в машине. Местные власти и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать первую помощь пострадавшим и организовать их транспортировку в ближайшую больницу.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении зона контроля группировки войск «Север» расширяется вокруг освобождённого Волчанска. Сообщают о продвижении в Старице, около Лимана, в Вильче и Прилипке, а также в Волчанских Хуторах. Бои продолжаются в районе Меловое-Хатнее и на Липцовском участке.
Красный ЛиманЮго-восточнее Красного Лимана продолжаются интенсивные бои, в которых обе стороны пытаются укрепить свои позиции и продвинуться в направлении населенного пункта Озёрное. Ситуация на фронте остается напряженной, с частыми обстрелами и столкновениями.
Северское направлениеНа Северском направлении российская армия продолжает продвигаться вперёд, выравнивая фронт и освобождая силы. Противник признаёт закрытие нескольких «карманов» в районе взятого нашими войсками города.
Славянское направлениеНа Славянском направлении противник замечает активность российских войск, которые продвигаются северо-западнее Сакко и Ванцетти, а также у населённого пункта Пазено.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении наши войска активно работают над выравниванием линии фронта восточнее города, что позволяет создать более устойчивые позиции для дальнейших операций.
Дружковское направлениеСевернее освобождённого Красноармейска (Покровска) идут бои в районе Нового Шахово (Розы Люксембург). На Дружковском направлении также продолжаются столкновения в районе Октябрьского (Шахово). Противник пытается контратаковать, чтобы связать наши силы боями, несмотря на потерю Красноармейска.
ГуляйполеБои за Гуляйполе продолжаются с нарастающей интенсивностью, и ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой. Противник выражает беспокойство, что группировка войск «Восток» активно использует тактику истощения, растягивая его резервы и отвлекая внимание от основных направлений атаки. В частности, бои у Варваровки и Доброполья становятся ключевыми точками, где российские войска пытаются создать давление на противника, вынуждая его перебрасывать силы на эти участки.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте ВС РФ продвинулись в сторону Лукьяновского (северо-восточнее Степногорска), где продолжаются бои. ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС, повредив линию связи между атомной и тепловой электростанциями. Радиационный фон остаётся в норме. Из-за удара со стороны украинских боевиков нарушилось электроснабжение города Васильевка. Также была обстреляна автомобильная стоянка в этом городе, а в результате нападения по Пологам погибла женщина.
Херсонская областьМножество населённых пунктов на передовой подвергаются постоянным ударам со стороны Вооружённых сил Украины, что приводит к значительным разрушениям инфраструктуры и гуманитарным последствиям для местного населения. Жители этих районов вынуждены искать укрытие, а многие семьи теряют свои дома.
ВСУ вербуют наёмников через TikTokВооружённые силы Украины (ВСУ) начали искать новые кадры в свои ряды через социальную сеть TikTok. Вербовка рассчитана на иностранных граждан.
Командир бригады ВСУ забыл о фронте и увлекся самопиаромКомандир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин оставил управление подразделением. Вместо этого он сосредоточился на раскрутке своих социальных сетей и написании статей.
Cотрудники ТЦК застрелили пенсионера с внуком при попытке мобилизации под ХерсономВ селе Кобзарцы произошла трагедия в ходе попытки силовой мобилизации. 70-летний пенсионер и его внук погибли, когда сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) пытались насильно забрать молодого человека. Дедушка, Вениамин Трачук, решил защищать парня и открыл огонь.
Ситуация быстро вышла из-под контроля, и полиции пришлось вызывать спецназ. Штурм дома продолжался около шести часов. В итоге погибли оба – и дед, и внук. По информации, украинские силовики также понесли потери: семь человек погибли, двое получили ранения.
