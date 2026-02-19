В Псковской области после налета БПЛА ВСУ загорелся резервуар с нефтепродуктами
Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Псковской области. После удара БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в личном канале мессенджера MAX.
Он уточнил, что атака произошла на Великолукскую нефтебазу — сейчас на ней происходит горение одного из резервуаров. Все экстренные службы уже работают на месте происшествия, им помогает дружина. Предварительно, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет.
Поздним вечером 18 февраля стало известно, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.
