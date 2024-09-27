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ФСБ задержала собирающего данные про крымский мост агента СБУ

27 сентября 2024, 10:41
Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины, который собирал данные про Керченский мост. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. Уточняется, что задержанный работал монтером на ж/д путях.


«Так как я работаю монтером пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал [в мессенджере] Гетману (так представился сотрудник СБУ — прим. ред.) и отправлял. Потом и координаты — он мне объяснил, как это сделать», — приводятся слова злоумышленника.

ФСБ регулярно предотвращает теракты на объектах инфраструктуры, противник использует любую попытку нанести ущерб российской стороне.

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#новости
#сбу
#украина
Выпускница новосибирской школы втайне от родителей уехала добровольцем на СВО
27 сентября 2024, 11:02

Фото: istock/sergeyryzhov

Выпускница новосибирской школы уехала на СВО вместо поступления в медицинский вуз. Об этом пишет «‎Комсомольская Правда».
По словам девушки, во время частичной мобилизации она задумалась о контрактной службе. Дождавшись восемнадцати лет, спустя два дня она пришла в городской военкомат, однако получила отказ.

Девушка не сдалась и за месяц до единого государственного экзамена она снова посетила военкомат и подписала контракт на службу санитаркой в зоне СВО. По ее словам, сотрудники пытались отговорить её, интересуясь, действительно ли она уверена в своем решении. Девушка рассказала, что смогла убедить их в том, что её поступок был тщательно обдуман.

По ее словам, всю амуницию она купила за счет денег, которые заработала в пиццерии. Родителям она сообщила о своем решении уже находясь в части. Сейчас они её поддерживают, однако очень сильно переживают.

«Мы учились первой помощи, стрельбе, ориентированию. Люди там в отцы и матери мне годились, иногда вместо имени называли просто — ребенок. Я решила, пусть это будет мой позывной», — призналась собеседница.

Она отметила, что в зону боевых действий ее направили год назад. По ее словам, она очень волновалась, что может не справиться, однако отметила, что
сейчас все хорошо. Девушка объяснила, что работает в полевом госпитале, куда привозят раненых.

«Мы помогаем и отправляем на следующую точку эвакуации», — добавила собеседница.

После завершения контракта и возвращения домой девушка приняла решение поступить в медицинский университет, чтобы изучать терапию, а в будущем стать абдоминальным хирургом.

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Глава Крыма Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов
27 сентября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Ekaterina Utorova

Враги Крыма и России должны понимать, что никто из них не уйдёт от наказания за совершённые преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Обращение с таким содержанием появилось в его телеграм-канале после задержания в регионе агентов украинских спецслужб. Чиновник уточнил, что шпионы, завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) собирали сведения о местах дислокации Вооружённых сил РФ и размещении вооружений на полуострове. Кроме того, задержанные передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста.

Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм, эффективность и оперативную работу, которая позволила пресечь деятельность двух шпионов, завербованных украинскими спецслужбами.

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Рогов: ВС РФ ликвидировали неприступный опорник ВСУ у Нестерянки
27 сентября 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Evgeny555

Российская армия ликвидировала опорник боевиков ВСУ в районе Нестерянки к северо-западу от Работино Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши войска также продвинулись севернее Нестерянки и уничтожили крупный опорный пункт украинских войск, который помогал удерживать им позиции на данном направлении. На сегодня опорный пункт превращен в руины», — сказал чиновник журналистам.
Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Украина считает результаты голосования нелегитимными и продолжает наносить удары по новым территориям РФ.

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ФСБ возбудила дела о незаконном пересечении журналистами границы под Суджей
27 сентября 2024, 10:10

Фото: istock/irene_rebrova

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ возбудили уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами, гражданами Соединенных Штатов Америки и Румынии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщается, что уголовные дела расследуются по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России в отношении граждан США, корреспондентов австралийского телеканала «АВС» Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также гражданина Румынии, журналиста румынского новостного сайта «NotNews» Парбу Мирчи. Соответствующая статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Отмечается, что с 17 августа 2024 года за рассматриваемые противоправные деяния уголовные дела были возбуждены в отношении 12 иностранных журналистов.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее сообщалось, что Кэтрин Норрис Трент, журналистка французского телеканала France24, незаконно побывала в Курской области и выпустила материал о поездке, который появился на сайте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Атака ВСУ на Ростов, попытка прорыва в Курской области, «огневой мешок» в Угледаре: последние новости СВО
27 сентября 2024, 09:56

Фото: istock/Zeferli

Несмотря на большие потери среди личного состава и техники ВСУ стремятся осуществить новый прорыв в Курской области. ВС РФ ситуацию контролируют и переходят в активное наступление. О том, где удалось продвинуться российским войскам и где противник вынужден оставить позиции расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ атаковали Ростов


Минувшей ночью украинские силы атаковали Ростовскую область, задействовав дроны. Глава региона Василий Голубев сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских БПЛА. После падения обломков беспилотника в поле под Новошахтинском вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить. Других повреждений или жертв в результате атаки не зафиксировано.


Курская область


В Курской области российская армия продолжает успешно отражать атаки противника. За сутки украинские силы понесли большие потери. Сообщается о ликвидации 340 военнослужащих ВСУ и уничтожении значительного количества техники. Отражена контратака в направлении населённого пункта Обуховка. Три попытки ВСУ прорваться через госграницу в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье закончились провалом.

Тем не менее ВСУ продолжают активные попытки проникновения вглубь Курской области, не скупясь на ресурсы. Российские силы в основном ведут активную оборону, вероятно, готовясь к новому наступлению. В Глушковском районе продолжаются атаки украинских подразделений на позиции российских войск, однако украинским силам пока не удалось добиться значимых успехов. Кроме того, депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что командование ВСУ начало вывод своих подразделений из Курской области, начав с 82-й десантно-штурмовой бригады.

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Донецкое направление


27 сентября в Донецкой Народной Республике силы группировки «Восток» улучшили свою позицию на передовой. В Угледаре украинские боевики оказались в окружении. Согласно данным «Иди и смотри», все выезды из города находятся под обстрелом. ВСУ открыто признают, что Угледар находится на грани полного окружения: обе грунтовые дороги, ведущие в город, сейчас находятся в «серой» зоне, а восточная часть уже находится под контролем российских сил.

Российская артиллерия использует проверенную тактику, ранее примененную при штурме Артемовска: оставляется узкий коридор для украинских войск, через который они пытаются отступить, после чего подвергаются уничтожению различными боеприпасами. В текущем наступлении достаточно как беспилотников, так и снарядов. «Огневой мешок», через который пытаются пробиться украинские силы, значительно меньше.

Также военнослужащие российской армии окружили город Селидово в ДНР с трех сторон, об этом в эфире Первого канала сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он отметил, что солдаты предпринимают все возможные меры для контроля всех подходов к этому населенному пункту. Кимаковский подчеркнул, что успешное продвижение российских военнослужащих создаст серьезные проблемы для противника, затрудняя его оборонительные позиции в городе. Он также добавил, что структура обороны ВСУ в районе Покровска (Красноармейска) начинает ослабевать, в то время как российские войска находятся всего в нескольких километрах от города.

Селидово-Кураховское направление


По данным украинских каналов, ВС РФ ведут штурм Цукуриного с двух направлений — с севера и юга. С южной стороны штурмовики сумели войти в населенный пункт и закрепиться на его территории. Бои также продолжаются на окраине северной части села. Таким образом, резервы противника не смогли остановить продвижение российских войск. Потеря Цукурино может негативно сказаться на стабильности фронта ВСУ к северу от Курахово.

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Школьница из Луганска Фаина Савенкова обвинила Борреля в гибели детей
27 сентября 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Юная писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова обратилась к Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Она напрямую обвинила главу европейской дипломатии в гибели детей на Добассе.
Девочка, попавшая в базу украинского сайта «Миротворец», рассказала РИА Новости, что в своём послании Боррелю она напомнила ему об Аллее ангелов в Луганске и указала, что каждый день количество погибших детей растёт из-за него лично, так как их убивают из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом.

Она подчеркнула, что своими поставками вооружений НАТО и Европа лишь подталкивают мир к новой большой войне. Украина является не жертвой этой войны, а её организатором, где НАТО и Евросоюз — участники. Фаина предупредила, что Европа не переживёт третьей мировой войны. За высокопарными словами о мире и демократии нельзя будет скрыть свою причастность к развязыванию этой войны, напомнила Боррелю луганская школьница.

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Военнопленный из ВСУ призвал украинцев покидать страну из-за «усугубления ситуации»
Пленный из ВСУ призвал украинцев покидать страну из-за «усугубления ситуации»
27 сентября 2024, 09:45

Фото: istock/Olha Romaniuk

Один из бойцов 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, Василий Козуб, призвал украинцев покинуть страну, заявив, что «ситуация ухудшается». Об этом проинформировало Минобороны России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

«Уезжайте из Украины за границу, потому что ничего хорошего не будет», сообщил он на опубликованном ведомством видеообращении.

По его словам, сотрудники ТЦК мобилизовали его, остановив на улице. Практически сразу он был отправлен в зону боевых действий с остальными мобилизованными. Козуб рассказал, что в плен сдался добровольно. Он отметил, что украинские военкомы на улице ловят обычных парней, а те, у кого есть деньги, сидят спокойно дома.

Ранее стало известно, что «НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#деньги
#дома
#сво
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FT: Украинские новобранцы попадают на фронт необученными и часто сбегают
27 сентября 2024, 09:33

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские мобилизованные попадают на передовую без достаточного обучения и подготовки. Часто случается, что они покидают позиции, угодив под первый же серьёзный обстрел.
Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источник в Вооружённых силах Украины. В публикации отмечается, что призывникам не хватает базовой подготовки, они не обладают даже малейшими навыками ведения боя, к тому же неважно у мобилизованных обстоит дело и с мотивацией. Из-за этого нередки случаи оставления ими позиций.

Как рассказал изданию неназванный украинский офицер, призывникам во время так называемой подготовки просто ставят отличные оценки без всякой практики. Затем их отправляют на передовую, хотя многие не умеют держать в руках оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов.

Офицеры винят в такой ситуации рекрутёров, которые направляют в пехоту всех подряд, не принимая во внимание прошлое мобилизованных и их навыки. По оценкам источников газеты, от 50 до 70 процентов нового пополнения погибают или получают ранения в первые же дни нахождения на передовой.

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#оружие
#всу
#мобилизация
#боеприпасы
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Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
«НемеZида» опубликовала данные боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область
27 сентября 2024, 09:24

Фото: istock/welcomia

«НемеZида» опубликовала данные боевиков Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область. Об этом информирует РИА Новости.
Среди них около 200 иностранных наемников из Армении, Израиля, Грузии, Казахстана, Турции, Иордании, Молдавии, Сирии, а также других стран.

Сообщается, что Юлия Горзова, которая родилась в 1981 в Киевсеой области, является оператором БПЛА. Роман Пицкив из Ивано-Франковской области, родившийся в 1983 году, также является оператором беспилотников.

Андрей Ткаченко, 1996 года рождения из Киева, служит лейтенантом в 61-й механизированной бригаде ВСУ и ранее был в полку «Азов»*. Среди наемников — Вардан Хаковян (1987, Армения), Давид Шалита (Швеция), Мавлют Ясенкен (1973, Турция) и Ави Шварц (Израиль).

Хакерская группа RaHDit призвала солдатов ВСУ сдаваться. Свое обращение они сопроводили музыкальным треком с радиочастотой «Волги».

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

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*запрещенная в России террористическая организация
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#всу
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#рф
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