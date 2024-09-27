ФСБ задержала собирающего данные про крымский мост агента СБУ

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Российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины, который собирал данные про Керченский мост. Об этом сообщили в региональном УФСБ России. Уточняется, что задержанный работал монтером на ж/д путях.
«Так как я работаю монтером пути, я всегда езжу на станцию Тамань. Иногда я видел, как там стояли в ожидании отправки военные эшелоны. Я примерно сопоставлял время и что находилось в этих эшелонах, а потом уже писал [в мессенджере] Гетману (так представился сотрудник СБУ — прим. ред.) и отправлял. Потом и координаты — он мне объяснил, как это сделать», — приводятся слова злоумышленника.
ФСБ регулярно предотвращает теракты на объектах инфраструктуры, противник использует любую попытку нанести ущерб российской стороне.
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Никита Кротов