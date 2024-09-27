Рогов: ВС РФ ликвидировали неприступный опорник ВСУ у Нестерянки

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Российская армия ликвидировала опорник боевиков ВСУ в районе Нестерянки к северо-западу от Работино Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Наши войска также продвинулись севернее Нестерянки и уничтожили крупный опорный пункт украинских войск, который помогал удерживать им позиции на данном направлении. На сегодня опорный пункт превращен в руины», — сказал чиновник журналистам.Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Украина считает результаты голосования нелегитимными и продолжает наносить удары по новым территориям РФ.
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Никита Кротов