Глава Крыма Аксёнов поблагодарил ФСБ за задержание украинских агентов

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Враги Крыма и России должны понимать, что никто из них не уйдёт от наказания за совершённые преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Обращение с таким содержанием появилось в его телеграм-канале после задержания в регионе агентов украинских спецслужб. Чиновник уточнил, что шпионы, завербованные Службой безопасности Украины (СБУ) собирали сведения о местах дислокации Вооружённых сил РФ и размещении вооружений на полуострове. Кроме того, задержанные передавали Киеву данные о системе защиты Крымского моста.
Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за профессионализм, эффективность и оперативную работу, которая позволила пресечь деятельность двух шпионов, завербованных украинскими спецслужбами.
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Александр Бойцов